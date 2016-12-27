Ravon R2 из Узбекистана стал самым продаваемым компактным авто в России

CA-NEWS (UZ) - Самой продаваемой малолитражкой ноября в России стала модель Ravon R2, производимая в Узбекистане.

В ноябре текущего года самой популярной автомоделью на российском рынке среди малолитражек оказался хэтчбек Ravon R2 производителя из Узбекистана. Информация предоставлена "Автостатом", который уточнил, что в прошлом месяце дилеры смогли реализовать 190 таких транспортных средств.

Ранее сообщалось, что узбекский автобренд Ravon объявил российские цены на новый седан R4, чьи продажи стартовали с 1 декабря.

Стоимость авто в России составила 499 000 рублей ($8,1 тыс по курсу ЦБ РФ), что меньше, чем ожидалось. Эксперты предполагали, что цена R4 будет выше, чем у Ravon R3 Nexia (от 439 000 - $7,2 тыс).

Как ранее сообщал "Автостат", по итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры Ravon реализовали 756 автомобилей. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra и Nexia R3, а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения).