Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН, назвав клубом по интересам

CA-NEWS (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время, сообщает Би-би-си.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что считает ООН организацией с большим потенциалом, который фактически не используется. Избранный президент США добавил, что его печалит этот факт.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!