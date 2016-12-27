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  27 декабря 2016
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Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН, назвав клубом по интересам

CA-NEWS (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время, сообщает Би-би-си.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что считает ООН организацией с большим потенциалом, который фактически не используется. Избранный президент США добавил, что его печалит этот факт.

Ранее Трамп раскритиковал принятие в Совбезе ООН резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он призывал действующую администрацию США заблокировать принятие документа.

Однако в итоге представители США воздержались при голосовании, несмотря на то, что прежде регулярно блокировали подобные резолюции по Израилю. В результате за резолюцию проголосовали 14 стран-членов Совета Безопасности ООН, и она была принята.

Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции. Также он обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.

В свою очередь Трамп, комментируя принятие резолюции, написал, что после 20 января в ООН все будет иначе (на 20 января назначена его инаугурация). Ранее Трамп неоднократно выступал с заявлениями в поддержку Израиля.

В ООН Трампа еще в ходе предвыборной кампании называли опасным кандидатом в президенты США. Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн выражал беспокойство его резкими высказываниями в отношении "незащищенных социальных групп".

Аль Хусейн также отметил, что ранее Трамп с одобрением высказывался о применении пыток к подозреваемым в терроризме - практике, которая запрещена международным законодательством.

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