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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В 2017 году в Казахстане появится 27 тысяч новых слов
CA-NEWS (KZ) -

В казахском языке появится до 27 тысяч новых терминов. Об этом на заседании республиканского совета "Мирас" в центральном аппарате партии "Нұр Отан" рассказала вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, сообщают казахстанские сми.

По данным Раимкуловой, над созданием терминов несколько лет работает ономастическая комиссия. С момента независимости она утвердила 18 тысяч новых слов. В следующем году эту цифру планируется довести до 30 тысяч. Во время работы над терминологией специалисты заимствуют слова из английского и французского языков.

Кроме того, эксперты занимаются переименованием улиц и населенных пунктов. За 25 лет изменены названия более 1 300 сел, шести городов и почти восьми тысяч улиц. Сейчас ономастическая комиссия работает над переименованием около сотни железнодорожных станций в Казахстане.

Тем не менее некоторые члены совета "Мирас" оказались недовольны работой ономастической комиссии. По их словам, многие вопросы специалисты по терминологии решать не успевают. Поэтому было предложено создать подобные комиссии при всех министерствах и ведомствах.

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