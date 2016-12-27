Пресс-секретарь Путина прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

- Азия и мир, политика
- 9:31, 27 декабря 2016
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- Обновлено: 9:41, 27 декабря 2016
CA-NEWS (CA) -
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.
«Я не думаю, что слово «манкирует» здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», - цитирует его слова РИА Новости.
«Вы знаете, что Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником, у нас Союзное государство. Это один из очень важных наших партнеров во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза», - добавил Песков.
Напомним, вчера, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялись саммиты ЕАЭС и ОДКБ. Так, на заседании Высшего совета ЕАЭС лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подвели итоги первых двух лет работы союза и наметили ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.
Также на саммите ЕАЭС прошло подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, который придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС.
Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.
Президент Беларуси ранее заявил, что при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС "Беларусь ничего не должна потерять".