ОДКБ не смогла выбрать нового генсека из-за отсутствия Лукашенко

CA-NEWS (CA) - Вопрос о генеральном секретаре ОДКБ будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле, заявил в понедельник журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

«Договорились, что в апреле месяце пройдёт очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала», – цитирует его слова РИА Новости.

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.

Как сообщают «Ведомости», получить объяснение от офиса президента Белоруссии и МИДа республики пока удалось.

В Санкт-Петербурге в понедельник прошел саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

Напомним, вчера, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялись саммиты ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ЕАЭС прошло подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, который придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году.



Президент Беларуси ранее заявил, что при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС "Беларусь ничего не должна потерять".

"Казахстан и Россия имеют огромные территории и протяженные границы, где порой трудно проконтролировать все процессы, - сказал Лукашенко. Говоря о Таможенном кодексе, он подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено. "Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", - добавил Лукашенко.