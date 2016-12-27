ОДКБ не смогла выбрать нового генсека из-за отсутствия Лукашенко

- Азия и мир, политика
- 9:34, 27 декабря 2016
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- Обновлено: 9:44, 27 декабря 2016
CA-NEWS (CA) - Вопрос о генеральном секретаре ОДКБ будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле, заявил в понедельник журналистам генсек организации Николай Бордюжа.
«Договорились, что в апреле месяце пройдёт очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала», – цитирует его слова РИА Новости.
Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.
Как сообщают «Ведомости», получить объяснение от офиса президента Белоруссии и МИДа республики пока удалось.
В Санкт-Петербурге в понедельник прошел саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.
Президент Беларуси ранее заявил, что при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС "Беларусь ничего не должна потерять".