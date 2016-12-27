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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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ОДКБ окажет помощь Душанбе в стабилизации ситуации на южных рубежах
CA-NEWS (TJ) -
Изменение военно-политической ситуации во многих странах региона и мира требует от государств-членов ОДКБ большой ответственности по укреплению, взаимодействия и реализации оперативных мер по противодействию любым региональным и международным угрозам и вызовам.

Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге. В заседание приняли участие главы государств-членов ОДКБ - Владимир Путин, Серж Саргсян, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон и Алмазбек Атамбаев, сообщают российские сми

Как сообщается, глава Таджикистана еще раз призвал глав государств-членов ОДКБ уделять первостепенное значение вопросу защиты и укрепления государственной границы Таджикистана и Афганистана, как важной меры совместной борьбы против терроризма, экстремизма, контрабанды наркотических средств, других транснациональных организованных преступлений.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил журналистам, что главы стран ОДКБ обсудили помощь Таджикистану для стабилизации ситуации на границе с Афганистаном. По его словам, лидеры обсуждали вопросы терроризма, активизации в последнее время террористических ячеек в государствах Организации.

Генсек ОДКБ сказал, что президенты дали ряд поручений "по оценке вновь возникших угроз и выработке тех мер, которые необходимо предпринять коллективно всем государствам по нейтрализации террористов в России и других государствах - членах ОДКБ».

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