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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко самым вызывающим образом хотел продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС, - эксперт

CA-NEWS (CA) - лукашенко Демарш Лукашенко может свидетельствовать о желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС, заявил «Ведомостям» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Демарш Лукашенко может иметь двоякое значение: может свидетельствовать о желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС и в отношении двусторонней политики Москвы, в том числе отказом пойти навстречу в вопросе цен на газ и других преференций как ближайшему союзнику», - говорит политолог Аркадий Дубнов.

«Осадок останется. Но это уже не в первый раз - через некоторое время Москва и Минск достигнут соглашения», - предполагает эксперт.

Отсутствие Лукашенко также может сказаться и на выборе нового генсека ОДКБ. «Выбор в пользу обсуждавшегося в качестве основного варианта представителя от Армении в отсутствие Лукашенко будет не вполне легитимным», - говорит Дубнов.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно отказался от участия в работе заседания ЕАЭС, которое прошло в Санкт-Петербурге. Премьер-министр Белоруссии на встречах также не присутствовал, отмечает издание.

«Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», - сказал в ответ на вопрос «Ведомостей» об отсутствии Лукашенко пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что это не помешает работе над интеграцией, а все подписанные документы будут направлены в Минск на подпись.

Получить объяснение от офиса президента Белоруссии и МИДа республики пока не удалось. Однако белорусские СМИ передали, что в понедельник, 26 декабря в Москве, на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко резко раскритиковал ЕАЭС. «В ЕАЭС не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», - заявил белорусский чиновник. Более того, «принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и ЕАЭС, причем это делается практически регулярно», - сказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии.

Накануне заседания ЕАЭС и ОДКБ между Россией и Белоруссией вновь произошел публичный спор о ценах на поставки российского газа, который пока урегулировать не удалось. Как отмечают "Ведомости", в Минске напряженно отреагировали и на неожиданное высказывание в СМИ бывшего директора близкого к администрации Путина Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений и белорусском языке за несколько дней до встречи в Санкт-Петербурге. В итоге МИД Белоруссии выразил протест советнику - посланнику посольства России, а МИД России попытались снять возникшую напряженность заявлением замминистра иностранных дел России Григория Карасина".

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Комментарии (5)
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Нет аватара
ankara
11:14, 27 декабря 2016
Любой союз (даже военный) ранее или поздно разрушится. Евросоюз, ЕАЭС им недолго осталось жить, потому что, интерсы не всегда совпадают у стран союза. Так что за скорый распад ЕАЭС
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qazzaq
10:41, 27 декабря 2016
Наша сторона тоже отстаивает интересы. Не подписали несколько документов. А вообще, такими темпами ЕАЭС долго не продержится. Ну посмотрим)
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lybopytnyi
10:26, 27 декабря 2016
добро пожаловать в еаэс
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Skorp
10:25, 27 декабря 2016
Батька хоть за свою страну переживает, отстаивает национальные интересы! А наши байкуштар на 100% зависимые от России, что Вовка скажет то и будет!
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Chingizbek
10:20, 27 декабря 2016
Такими темпами этому союзу осталось не долго!
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