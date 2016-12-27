МЧС России опубликовало видео поднятия обломка упавшего Ту-154

CA-NEWS (CA) - МЧС России показало видео поднятия обломка самолета Министерства обороны России Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря над Черным морем. Видео опубликовано на YouTube РБК.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС поднимают из воды обломок небольшого размера и кладут его в лодку.

Самолет Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря во время полета из подмосковного аэропорта Чкаловский на российскую авиабазу в Сирии Хмеймим. Борт пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Адлера, где он проходил дозаправку. В самолете летели 92 человека.

Как рассказали в Министерстве обороны России, радиус разброса обломков самолета ТУ-154 составил около 500 м. Они находятся на расстоянии 1,7 км от берега, отметили в военном ведомстве. Район поиска обломков самолета поделен на 15 частей, из которых семь уже были исследованы, рассказали в Минобороны.

В МЧС России сообщили, что на дне Черного моря находятся много мелких обломков Ту-154, и «практически нет крупных». В ведомстве отметили, что часть обломков уже были подняты.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, разрушения хвостовой части потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду. «Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал он.

О том, что хвостовая часть упавшего самолета с фрагментами двигателя обнаружена, вечером в понедельник, 26 декабря, сообщило Минобороны. Кроме того, оборонное ведомство сообщило о том, что водолазы подняли и доставили на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами.

Как ранее рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, «говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море». Также собеседник агентства сообщил, что, по свидетельствам очевидцев, Ту-154 необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Источник отмечал, что приоритетной версией остается техническая неисправность. По его словам, речь идет о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. Также не исключен человеческий фактор, добавил он.