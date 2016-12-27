МИД Китая, Пакистана и России обсудят в Москве «постепенно растущую угрозу» в связи с присутствием ИГ в Афганистане

- Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Китая, Пакистана и России встретятся в Москве во вторник 27 декабря, чтобы обсудить «постепенно растущую угрозу» границам этих стран, связанную с присутствием боевиков «Исламского государства» в Афганистане. Обсуждение состоится без участия Афганистана.

«Это действующий форум для неофициального обсуждения вопросов региональной стабильности и мира, включая ситуацию в Афганистане», – так охарактеризовал встречу пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Нафис Закария в интервью «Голосу Америки».

Пресс-секретарь уточнил, что делегацию Исламабада возглавит министр иностранных дел Пакистана Айзаз Чаудхри. По словам чиновников, в будущих встречах может принять участие Иран.

Китайские, пакистанские и российские официальные лица также сообщают, что они готовы идти на совместные действия из-за попыток «Исламского государства» закрепиться в Афганистане.

Как сообщается, правительство национального единства Афганистана, возглавляемое президентом этой страны Ашрафом Гани, выразило сомнения по поводу мотивов трехсторонней встречи, которая будет проходить без участия Кабула.

Российские официальные лица заявляют, что «рабочая группа по Афганистану» является одной из нескольких инициатив Москвы в регионе, направленных на «более широкое партнерство» для сдерживания влияния ИГИЛ.

Пекин, Исламабад и Москва сообщают, что на трехсторонних переговорах будут обсуждаться и возможные пути привлечения талибов к мирному диалогу с афганским правительством. Правительства всех трех стран открыто поддерживают контакты с Талибаном.