Обама: Я одержал бы победу в третий раз

Президент США Барак Обама уверен в том, что если бы он принял участие в президентских выборах в третий раз, то смог бы одержать победу над Дональдом Трампом.

В опубликованном в понедельник интервью, которое Обама дал своему бывшему советнику Дэвиду Аксельроду, президент сказал: «Я уверен в своем видении, поскольку если бы я еще раз принял участие в президентской гонке и имел возможность подготовить свою кампанию, то смог бы мобилизовать большую часть американского народа для ее поддержки», передает Служба новостей «Голоса Америки».

Обама высоко оценил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако подверг ее кампанию критике за чрезмерную осторожность. «Я думаю, что когда вам кажется, что вы побеждаете, то – как и в спорте, ­– вы играете более осторожно», – сказал президент в подкасте The Axe Files Дэвида Аксельрода.

Президент США выразил восхищение Клинтон, заявив, что она «прекрасно выступала в очень жестких условиях». Вместе с тем он подчеркнул, что кампания Клинтон не была достаточно напористой.

Президент США выступил в защиту своего политического наследия, отметив, что победа Трампа не означает поражения его (Обамы) представлений о курсе, которым должна следовать страна.

«Очевидно, что после этих выборов и победы Трампа многие стали предполагать, что это была своего рода фантазия», – сказал Обама. «Но я утверждаю, – продолжал он, – что, хотя сдвиг в политической культуре действительно произошел, большинство американцев разделяет убеждение в том, что Америка – толерантная, многообразная, открытая, полная энергии и динамизма страна».

"У Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок", - заявил в ответ Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Ему следовало так сказать, но я говорю - ничего не выйдет!" - написал республиканец.