Фоторепотаж: Алматинцы несут цветы к российскому консульству

CA-NEWS (KZ) - Алматинцы несут цветы к зданию российского консульства, выражая соболезнования народу России в связи с авиакатастрофой над Черным морем, передает Kapital.kz.

Напомним, трагедия произошла утром 25 декабря. Ту-154 Минобороны России упал у берегов Сочи в акватории Черного моря. Самолет осуществлял дозаправку и собирался направляться в сирийскую Латакию. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Среди погибших — артисты Ансамбля им. Александрова, художественный руководитель, главный военный дирижер России Валерий Халилов, врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также девять журналистов, в том числе съемочная группа телеканала«Звезда».

Фрагменты Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. Поисковая операция продолжается. Работы, по данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов.

Также специалистам уже удалось выяснить, что самолет упал в шести километрах от берега.

Ранее президент Казахстана направил Владимиру Путину телеграмму соболезнований.

«Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу», — отметили в пресс-службе Акорды.