МИД РТ просит российский МИД оказать содействие в продолжении переговоров по вопросу авиасообщения

МИД Таджикистана просит МИД России оказать содействие в продолжении прямых переговоров между соответствующими ведомствами двух стран по вопросу авиасообщения.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, 25 декабря МИД Республики Таджикистан передал ноту МИД Российской Федерации, в которой указаны нарушения российской стороной положений Соглашения между правительствами Таджикистана и России о воздушном сообщении от 12 сентября 1997 года.

Как отмечается в ноте, российская сторона в очередной раз приняла решение о применении запретительных мер, не предусмотренных Соглашением. Согласно статьи 16 данного соглашения, при возникновении вопросов стороны могут провести консультации, и в настоящий момент механизм проведения консультаций между авиационными властями не исчерпан.

В связи с изложенным, МИД Таджикистана обратилось к МИД России за содействием в продолжении прямых переговоров между соответствующими ведомствами сторон с целью скорейшего урегулирования вопросов в духе конструктивного диалога и стратегического партнерства, сообщает Авеста.

Напомним, очередной спор между авиационными властями Таджикистана и России возник после того, как Таджикистан не разрешил авиакомпании «Ямал» совершать рейсы в таджикские города из аэропорта «Жуковский.

В ответ российская сторона запретила полеты авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве ответной меры, как сообщили СМИ РФ, авиавласти РТ запретили полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии из четырех городов РФ.

Однако, как заявил накануне Международный аэропорт Душанбе, авиарейсы «Уральских авиалиний» осуществляются по расписанию, и никаких уведомлений о запрете приема самолетов данной авиакомпании ОАО «МАД» не получал.

«Уральские авиалинии» также сообщили, что не получали от авиавластей Таджикистана уведомлений о приостановке полетов.