Экс-госсекретарь США Киссинджер разработает для Трампа план по нормализации отношений с Россией, - немецкое издание Bild

CA-NEWS (CA) - Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер может стать посредником между Россией и США и разработает для избранного президента Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на аналитический доклад западно-европейских спецслужб.

Киссинджер считает примирение с Россией «правильным шагом на фоне все более и более растущей военной мощи Китая». Баланс во взаимоотношениях США и России будет способствовать, по мнению политика, укреплению международной стабильности.

«По данным западноевропейских разведывательных служб, которые опираются на информацию, полученную от команды Трампа, будущий американский президент будет в соответствии с «рекомендациями Киссинджера» стремиться к отмене санкций против России», - пишет издание.

Рекомендации экс-госсекретаря включают в себя признание США за Россией «сферы политического влияния» в бывших советских республиках.

Основная идея Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине заключается в том, что «Россия гарантирует безопасность в восточной Украине», а западные страны, в свою очередь, «не затрагивают крымский вопрос». По данным издания, речь не идет о признании полуострова российской территорией, однако этот вопрос перестанет быть проблемой во взаимоотношениях двух стран.

Для изменения статуса отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет газета, были избраны фразы «конструктивное сотрудничество» и «нормализация отношений». Прямые переговоры проходят через посла России в Вашингтоне, отмечает Bild.

Генри Киссинджер был советником по национальной безопасности в 1969-1975 годах при президенте Ричарде Никсоне. Занимал пост государственного секретаря с 1973-1977 годы. В 1973 году он совместно с вьетнамским дипломатом Ле Дык Тхо получил Нобелевскую премию мира за завершение переговоров об окончании войны во Вьетнаме.