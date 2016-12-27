В Казахстане оцифруют весь библиотечный фонд

В Казахстане до 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд страны, передает Tengrinews.kz.

Как пояснил заместитель премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов, это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана.

"Вслед за этим Казахстан подключится к проекту "Электронная библиотека СНГ". Тогда людям будут доступны уникальные книги, допустим, из других, таких как российские, хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей", - отметил Тасмагамбетов.

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.