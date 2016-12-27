В столице Монголии прошел митинг с требованиями активной борьбы со смогом

CA-NEWS (MNG) - Сотни активистов приняли участие в митинге в столице Монголии Улан-Баторе, чтобы выразить недовольство недостаточными усилиями властей по борьбе с загрязнением воздуха, сообщает агентство Associated Press.

Демонстранты, собравшиеся на площади перед комплексом правительственных зданий, держали плакаты с надписями: «Оставьте нашим детям свежий воздух», «Смог – бесшумный убийца» и «Мы не можем дышать».

«Мы в отчаянии и мы организовали эту демонстрацию, чтобы власти чувствовали нашу разочарование и гнев», - рассказала одна из организаторов акции протеста и мать двоих детей.

Агентство отмечает, что проведению акции протеста не помешала аномально низкая температура в Улан-Баторе, где в понедельник было зафиксировано около 20 градусов ниже нуля.

Агентство со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ сообщает, что дети в возрасте до пяти лет в Улан-Баторе массово подвергаются риску в виде хронических респираторных заболеваний в связи с загрязнением воздуха, которое наблюдается в столичных районах, лишенных центрального отопления и отапливаемых сырым углем или материалами, содержащими пластик.

В ответ на призывы протестующих министр окружающей среды и туризма Оюнхорол Дуламсюрен (Oyunkhorol Dulamsuren) заявил, что правительство в период с 2011 по 2015 год потратило более $37 млн. на решение проблемы. Он добавил, что еще 47 миллионов долларов на борьбу с загрязнением воздуха были потрачены международными спонсорами.

Ранее, премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат поручил ученым найти оптимальный вариант снижения смога в Улан-Баторе.

Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.