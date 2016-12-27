ЦИК Туркменистана зарегистрировала еще 5 кандидатов на пост президента, число претендентов выросло до 9

CA-NEWS (TM) - Центризбирком Туркменистана в понедельник, 26 декабря зарегистрировал еще пять кандидатов в президенты страны, доведя общее число претендентов на высший государственный пост до девяти, сообщает госинформагентство страны.

Они были выдвинуты инициативными группами граждан. Среди зарегистрированных в понедельник кандидатов - заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса (парламента) Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов и гендиректор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Госконцерна "Туркменхимия" Сулейманнепес Нурнепесов.

По завершении этапа регистрации, проходящего в эти дни в рамках подготовки к выборам, начинается агитационная кампания – выступление на телевидении и встречи с избирателями. Всем кандидатам предоставляются равные права и возможности для того, чтобы представить свои предложения.

Ранее туркменский Центризбирком зарегистрировал действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова от Демократической партии, председателя правления Акционерного коммерческого банка "Рысгал" Бекмырата Аталыева от Партии промышленников и предпринимателей, главу Марыйского областного комитета Аграрной партии Дурдыгылыча Оразова и заместителя председателя Гособъединения пищевой промышленности Максата Аннанепесова от инициативной группы граждан.

Таким образом, по количеству кандидатов в президенты нынешние выборы превзошли прошлые выборы главы государства. В 2012 году на пост президента Туркмении претендовали восемь кандидатов.

Напомним, согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Впервые президентские выборы в Туркменистане пройдут в условиях многопартийности и в выборах главы государства примут участие три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия.

Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.