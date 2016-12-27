В Туркменистане 2 января 2017 года объявлен выходным

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым 2 января 2017 года объявлен выходным днём, сообщает пресс-служба главы государства.

«Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного Указа», - говорится в сообщении.