В Туркменистане 2 января 2017 года объявлен выходным
- Туркменистан, общество
- 11:04, 27 декабря 2016
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым 2 января 2017 года объявлен выходным днём, сообщает пресс-служба главы государства.
«Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного Указа», - говорится в сообщении.
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