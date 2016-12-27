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  27 декабря 2016
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Туркменистан вступит в Директорию открытых ключей ИКАО

CA-NEWS (TM) - Туркменистан вступит в Директорию открытых ключей Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом говорилось на заседании правительства в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление согласно которому государственной миграционной службе поручено обеспечить в установленном порядке реализацию мер, связанных со вступлением страны в Директорию открытых ключей ИКАО.

«Решение принято в целях гарантирования защищённости со стороны государства прав граждан страны на выезд за рубеж и въезд в Туркменистан, упрощения прохождения владельцев паспортов с биометрическими данными через паспортный контроль на контрольно-пропускных постах, открытых для международного сообщения, а также обеспечения свидетельствования подлинности этих паспортов», - говорится в сообщении.

В соответствии с документом, государственная миграционная служба Туркменистана определена уполномоченным государственным органом страны по взаимодействию с Директорией.

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