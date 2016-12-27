Все указывает на причастность течения Гюлена к убийству российского посла, - пресс-секретарь Эрдогана

"В свете имеющейся у нас информации все доказательства четко указывают на террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ)", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя ход следствия по покушению на посла России в Турции Андрея Карлова.

Калын выразил уверенность в том, что этим покушением FETÖ и стоящие за ним силы не достигли своей цели.

«Попытка испортить отношения Турции и России, не допустить дальнейшего сближения двух стран, создать новый виток кризиса сорвалась», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Касаясь ситуации в Сирии, пресс-секретарь президента Турции отметил, что МИД и Службы национальной безопасности за последние три недели из восточных районов Алеппо в Идлиб эвакуировали около 44 тысяч мирных жителей и бойцов оппозиции.

Пресс-секретарь президента Турции далее привлек внимание к шагам Анкары в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

По словам Калына, последний этап данной операции, в рамках которой предпринимаются шаги по освобождению города Эль-Баб, также является частью борьбы с террористами ДЕАШ.

«Позиция ряда кругов, постоянно критикующих Турцию за шаги по борьбе с террористами ДЕАШ и не оказавших должной поддержки антитеррористическим операциям в сирийских регионах Аазаз-Джераблус, Дабык и Эль-Баб, неприемлема», - отметил Калын.

Он отметил, что за минувшую неделю в данном районе Сирии были уничтожены сотни объектов ДЕАШ, ликвидированы 226 террористов. «Мы продолжим проводить операции с прежней решимостью. Это имеет важное значение с точки зрения национальной безопасности Турции и в контексте борьбы с ДЕАШ», - подчеркнул Калын.

«Мы должны завершить самую кровавую войну современности, которая длится шесть лет. Для этого все страны должны выполнить свои обязательства. Ответственность в этом вопросе лежит на всех - России, Иране, Европе, США и ООН», - сказал Калын.

«В этом вопросе очень важны конструктивный подход, приложение усилий для решения проблемы. Это и есть подход Турции к указанной проблеме», - добавил он.