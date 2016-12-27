Депутаты нижней палаты афганского парламента осудили ввод советских войск в Афганистан в 1979 году

- В понедельник, 26 декабря, депутаты нижней палаты афганского парламента (Волуси Джирги) вспомнили день ввода советских войск в страну, со дня начала которого 25 декабря исполнилось 37 лет.

Парламентарии осудили вмешательство СССР в ход внутренних событий, вспомнив о том, что в годы Афганской войны погибли более миллиона граждан страны, ещё 5 миллионов предпочли покинуть родину, а вскоре после вывода советских войск страна оказалась под властью талибов.

Депутат Сахи Машвнай от провинции Кунар назвал день ввода советских войск «самым мрачным днём» в истории Афганистана, подчеркнув, что нынешнее и последующие поколения не забудут тяжёлое время войны и его трагические последствия, передаёт информационное агентство «Пажвок».

В свою очередь, депутат Абдул Рахман Рахмани от провинции Балх выступил против иностранного военного вмешательства в дела страны как такового. «Ситуация с безопасностью не может улучшиться, пока хоть один иностранец будет действовать в Афганистане в качестве солдата или боевика», – заявил он, скептически оценив текущую обстановку в стране.

Ещё один депутат от Кунара Салех Мохаммад Салех в своём заявлении отметил, что предпосылкой ввода советских войск стали ошибки, допущенные руководством страны. Равным образом он связал приход «Талибана» к власти с неправильной политикой моджахедов.

Салех воспользовался случаем, чтобы подвергнуть критике и нынешнюю политику страны, подчеркнув, что лидерам Афганистана следует перейти от внутренней борьбы за власть к конструктивному труду на благо страны.

Многие из участников заседания, в том числе и спикер Волуси Джирги Абдул Рауф Ибрагими, также выступили против грядущих трёхсторонних консультаций в Москве по афганскому вопросу, подчеркнув, что иностранным державам не следует решать судьбу Афганистана без участия Кабула.