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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Партия  российских истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

"Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных Сил Казахстана в целом", - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе МО РК Темиртас Ибраев.

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