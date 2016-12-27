Cупруги из Караганды признались в сожжении двухлетней дочери

В Караганде пара, живущая в гражданском браке призналась в сожжении двухлетней дочери. Шокирующая история произошла почти год назад, сообщают казахстанские сми.

Как рассказала женщина, прошлой зимой они вместе с дочерью и гражданским мужем направились к знакомым в поселок Уштобе. Однако до гостей пара добралась вдвоем.

"Оставили несовершеннолетнюю дочь 2013 года рождения, от чего последняя скончалась от переохлаждения. Впоследствии, обнаружив ее труп, они сожгли его в одном из дачных домов", - рассказал старший прокурор Управления прокуратуры Карагандинской области Чингиз Нурдаулетов.

34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Проводится досудебное расследование по статье "Убийство несовершеннолетнего лица". Известно, что у супругов осталось еще двое детей - общая дочь и сын женщины от первого брака. Сейчас ими занимаются органы опеки.

Что заставило мать пойти на страшное преступление, следствие пока не разглашает. Знакомая же пары рассказала, что в семье часто скандалили. Муж бил жену и якобы попрекал неродными детьми. "Он бил ее, прямо даже у нас здесь избивал. Она его боялась. Может, поэтому она ничего никому не говорила. Когда они приезжали к нам, я спрашивала, где девочка, она говорила, что отдала ее родному отцу. Я и поверила", - сказала жительница Караганды Галина Грущенко.

Как сообщили в правоохранительных органах, заведено уголовное дело по статье "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц".

"Была выдана санкция на арест гражданских супругов сроком на десять дней. Они являются пока подозреваемыми", - сообщила судья, координатор по СМИ Казыбекбийского районного суда по уголовным делам Алия Жошева.

В случае если вина подозреваемых будет доказана, сожителям грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.



