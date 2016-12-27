Премьер Монголии оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат посетил посольство РФ в Улан-Баторе и оставил запись в книге соболезнований в связи с крушением российского самолёта ТУ-154 над Черным морем, сообщает 27 декабря Монцамэ.

Накануне он направил письмо с соболезнованиями главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи со случившейся трагедией. В своём письме глава монгольского правительства отмечает, что «с огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета ТУ-154 Минобороны, в результате которого погибло 92 человека».

«От имени правительства Монголии и от себя лично выражаем наши самые глубокие соболезнования Вам и через вас всему дружественному российскому народу и семьям погибших», - говорится в письме.