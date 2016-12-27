Альпинистка из Монголии покорила 7 мировых вершин

CA-NEWS (MNG) - Заслуженная спортсменка Монголии Б.Гангаамаа покорить седьмую для нее вершину мира – пик массива Винсона (4892 м) в Антарктиде, сообщает портал Gogo.

В 2010 году она покорила пик Эльбрус (5642 м), в 2011 году вершину Эверест (8848 м), в 2012 году Килиманжаро (5895 м), в 2015 году вершину Северной Америки - Денали (6194 м), в 2016 году вершину Южной Америки - Аконкагуа (6962 м), в 2016 году высшую точку Австрали - Пирамиды Карстенз (4884 м).

Таким образом она стала рекордсменкой из Монголии, покорившей все 7 мировых вершин.

Гангаамаа также первой монгольской альпинисткой, которая покорила высочайшую вершину Земли – Эверест.