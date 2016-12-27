Казахстан обещал Кыргызстану выделить $100 млн в рамках помощи адаптации КР к ЕАЭС

- Вчера, 26 декабря, в ходе переговоров кыргызской стороны с казахскими коллегами были достигнуты соглашения по двум вопросам, сообщил сегодня, 27 декабря, журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов

Так, достигнуты соглашения по вопросу унифицированного железнодорожного тарифа и о выделении Казахстаном Кыргызстану обещанных $100 млн в рамках подготовки к Евразийскому экономическому союзу.

Первый транш уже скоро поступит, сообщил О.Панкратов.