Казахстан обещал Кыргызстану выделить $100 млн в рамках помощи адаптации КР к ЕАЭС
CA-NEWS (KZ) - Вчера, 26 декабря, в ходе переговоров кыргызской стороны с казахскими коллегами были достигнуты соглашения по двум вопросам, сообщил сегодня, 27 декабря, журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.
Так, достигнуты соглашения по вопросу унифицированного железнодорожного тарифа и о выделении Казахстаном Кыргызстану обещанных $100 млн в рамках подготовки к Евразийскому экономическому союзу.
Первый транш уже скоро поступит, сообщил О.Панкратов.
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