РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан обещал Кыргызстану выделить $100 млн в рамках помощи адаптации КР к ЕАЭС
CA-NEWS (KZ) - Вчера, 26 декабря, в ходе переговоров кыргызской стороны с казахскими коллегами были достигнуты соглашения по двум вопросам, сообщил сегодня, 27 декабря, журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

Так, достигнуты соглашения по вопросу унифицированного железнодорожного тарифа и о выделении Казахстаном Кыргызстану обещанных $100 млн в рамках подготовки к Евразийскому экономическому союзу.

Первый транш уже скоро поступит, сообщил О.Панкратов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исмаилова Аида Жекшенбаевна
депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва («Республика-Ата-Журт»)
Алыкулов Марат
режиссер, член правления Союза кинематографистов КР
Айдаралиев Бекболот Рысбекович
оператор-постановщик, режиссер, член правления Союза кинематографистов КР
Голованев Александр Андрианович
архитектор
Гоголь Сергей Михайлович
архитектор
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com