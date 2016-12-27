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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прибывает делегация во главе с вице-премьером Узбекистана Рустамом Азимовым
CA-NEWS (TJ) -

Заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии начинается во вторник в Душанбе. Для участия в заседании в Таджикистан прибудет делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Рустамом Азимовым, которого, как ожидается, примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«В составе делегации заместители министров иностранных дел, внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, сельского и водного хозяйства, зампред Таможенного комитета другие. Сопредседателями комиссии двух стран являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид», — сообщил РИА Новости посол Узбекистана в Душанбе Шокасым Шоисламов.

В повестке дня заседания вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции, создания СП по производству востребованной на рынках двух стран продукции, сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, взаимодействия таможенных служб двух стран, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и другие.

Стороны также могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима, который был введен в сентябре 2000 года.

По данным узбекского дипломата, в начале будущего года Ташкент планирует организовать в Душанбе обширную выставку товаров, произведенных в Узбекистане, — от узбекского автопрома до продуктов питания. По итогам выставки в Душанбе пройдет первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.

В конце ноября Таджикистан и Узбекистан договорились об открытии в начале 2017 года авиасообщения между столицами, отмечается в сообщении.

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