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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане 2016 году введено в строй 202 объекта на сумму $5 млрд, - Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - президент туркменистана подписывает В Туркменистане 2016 году введено в строй 202 объекта общей стоимостью свыше $5 млрд. Об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

«В 2016 году введено в строй 202 объекта общей стоимостью свыше $5 млрд. В их ряду - Международный аэропорт в Ашхабаде, первая очередь железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, продолжение строительства международного газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, электростанция в Лебапском велаяте, комплекс зданий Инженерно-технологического университета имени Огуз хана», - отметил он.

«В числе новостроек года - жилье дома общей площадью свыше 1 миллиона семисот тысяч квадратных метров, школы и детские дошкольные учреждения, объекты сферы здравоохранения, а также отели в Национальной туристической зоне «Аваза», - рассказал президент Туркменистана.

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