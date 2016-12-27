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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан упростят прохождение границы своим гражданам
CA-NEWS (UZ) - Правительства Узбекистана и Казахстана договорились о реализации конкретных инициатив по упрощению прохождения границы для граждан двух стран.

Как заявил в ходе пресс-конференции в Ташкенте посол Казахстана Ерик Утембаев, особое внимание сегодня стороны уделяют работе по пропускным пунктам на трассе международного значения М-39, которая связывает Алма-Ату и Термез. Дорога проходит по территории Алма-атинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областей Казахстана, Чуйской области Кыргызстана, Ташкентской и ряду других областей Узбекистана.

«Государственные органы Казахстана и Узбекистана сейчас работают над упрощением порядка пересечения государственной границы на переходных пунктах «Сырдарья» и «Целинный», которые расположены на трассе М-39. Также стороны готовят изменение статуса переходных пунктов «Ташкент-Казыгурт», «Гулистан-Атамекен» и «Зангиата-Капланбек», – отметил посол.

Ранее стороны заявляли о подготовке другой инициативы на границе - специальных «зеленых коридоров» для туристов, которые бы позволяли путешественникам иметь практически беспрепятственный доступ в определенные зоны отдыха Казахстана и Узбекистана.

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