ТОП-15 самых читаемых новостей CA-News за 2016 год

- Редакция CA-News подвела итоги уходящего года и составиласамых читаемых новостей сайта. Всего в уходящем году мы опубликовали около 26 тысяч материалов, видео и фоторепортажей. В наш рейтинг вошли новости, набравшие максимальное количество просмотров.

Согласно рейтингу, наших читателей больше всего интересовало где будет похоронен первый президент Узбекистана, новости о первых членах семьи, о том как узбекский священнослужитель и индийский министр рекомендуют девушкам одеваться скромнее, почему монголы не захватили Европу и как казахи проводят свои свадьбы.

В Интернете появилось видео о «сумасшедшей казахской свадьбе»



ТОП-15 нашего рейтинга самых читаемых новостей года открывает видео о том, как в Казахстане празднуют традиционные свадьбы, набравшее 37,8 тысяч просмотров на нашей ленте. В видеоролике показаны различные ситуации во время самого торжества, которые хорошо знакомы любому казахстанцу. В съемках принимали участие звезды казахстанской эстрады.

В Узбекистане имам раскритиковал «распущенную» эстрадную певицу Мунису Ризаеву

На 14-ом месте публикация о том, что религиозный проповедник в Ташкенте раскритиковал молодую певицу за открытый вид и непристойное поведение. Сообщение имама, проявившего чрезмерный интерес к откровенным нарядам и сексуальному облику эстрадной дивы, заинтересовало около 40 тысяч наших читателей.

В школах Гюлена в Узбекистане и Кыргызстане работали 130 агентов ЦРУ под видом учителей английского языка

На 13-м месте обширная статья из New Yorker, набравшая у нас более 48,6 тысяч просмотров. В материале лауреат Пулитцеровской премии Декстер Филкинс собрал множество свидетельств от сотрудников разведки, западных дипломатов о том, как сподвижники духовного лидера Гюлена проникали везде, включая армии, школы. По данным статьи, школы Гюлена в Узбекистане и Кыргызстане приютили 130 агентов ЦРУ, которые работали под видом учителей английского языка и занимались сбором разведывательной информации.

Фото семьи кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева

12-е и 11-е место занимают фото первой семьи Узбекистана, впервые появившиеся в прессе, после того, как Шавкат Мирзиёев вступил в должность исполняющего обязанности президента. Фото было опубликовано официальной прессой в день выборов президента и набрало на нашей ленте более 48,8 тысяч просмотров. Около 40 тысяч просмотров набрал материал о первой леди Узбекистана - супруге президента Зироатхон Хошимовой. О том как выглядит супруга Мирзиёева, на то время, будущего президента страны, общественность могла только догадываться.

Старшая дочь покойного президента Узбекистана Каримова, возможно, помещена в психиатрическую клинику, - источники

На 10-ом месте в рейтинге статья, набравшая более 50 тысяч просмотров, о возможном местонахождении старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой. Последние 2 года о ней не было информации, кроме того, что она помещена под домашний арест и находится в Ташкенте. После похорон президента общественность стала задаваться вопросом, почему Гульнара не присутствовала на похоронах отца.

Это было возмутительно: президентов Беларуси, Кыргызстана и Армении никто не встретил, - «Ъ» о заседании ЕАЭС в Астане

9-место занимает материал о прошедшей 31 мая в столице Казахстана встрече глав государств-членов ЕАЭС, в которой авторы в ироничной форме описывают приезд президентов. Как отмечается в публикации, Нурсултан Назарбаев предпочел встрече глав государств разговор с Владимиром Путиным, прибывшим на саммит чуть ранее остальных, и лично был встречен казахским коллегой. Статья набрала более 51 тысяч просмотров.

Почему монголы не захватили Европу, - ученые

На 8-месте нашего рейтинга анализ учёных, которые опираясь на летописные источники и «архивы» природы (древесные кольца), воссоздали микроклимат Восточной Европы и указали на решающую роль природных факторов монгольской стратегии. По их данным, холодная и дождливая погода, заболачивание Среднедунайской равнины вкупе с разграблением региона затрудняло снабжение армии, и в итоге монголы предпочли не рисковать, вернувшись в южнорусские степи. Статья набрала более 52,3 тысячи просмотров.

В Узбекистане начались проверки крупного оптового рынка, принадлежащего мужу Лолы Каримовой-Тилляевой

На 7-месте оказалось сообщение, набравшее 53,5 тысяч просмотров об имуществе членов семьи первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Тема членов первой семьи, как обычно, самая читаемая в новостной ленте. После смерти Каримова появились сообщении о проводимых проверках на самом крупнейшем оптовом рынке страны "Абу Сахий", о принадлежности которого семье Лоле Каримовой (её мужу бизнесмену Тимуру Тилляеву) сообщала в соцсетях и её старшая сестра Гульнара Каримова.

Победа Трампа на выборах в США это «революция», - Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира

На 6-месте новость, набравшая более 55 тысяч просмотров, с высказываниями экс-госсекретаря США и лауреата Нобелевской премии мира Генри Киссинджера на вопрос о том, почему американцы выбрали Трампа и какую политику должны вести США в отношении России.

В Турции застрелен посол России

На 5-месте видео о том, что в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Оно набрало более 70 тысяч просмотров.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 22-летним бывшим полицейским, уволенным после попытки госпереворота в республике. Мотивом убийцы стала месть за участие России в войне в Сирии.

В Казахстане готовится свержение Назарбаева, - Сатановский, российский эксперт

4-е место заняла публикация, которую прочитали более 79 тысяч читателей, о вероятности возникновения в Казахстане "центрально-азиатской весны" и возможности свержения казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Эксперт - востоковед Евгений Сатановский заявил, что Казахстану угрожает "судьба Украины". Более того, он считает, что против руководства Казахстана началась агрессивная кампания.

В Индии туристкам порекомендовали отказаться от юбок

3-е почётное место в рейтинге достаётся новости, набравшей более 80 тысяч просмотров, о том, что министр культуры и туризма Индии Махеш Шарма порекомендовал иностранным туристкам не носить юбки в небольших городах страны. Рекомендация иностранкам была выпущена в связи с участившимися случаями изнасилований в Индии.

Путин пояснил свои слова о том, что идеи Ленина разрушили СССР

На 2-ом месте слова российского президента Владимира Путина о том, что идеи Ленина разрушили СССР, набравшей более 81 тысячи просмотров. По словам президента, вождь пролетарской революции был не прав в дискуссии с Иосифом Сталиным по национально-территориальному вопросу и "при этом границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно".

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79 году жизни

На 1-ом месте оказалась новость о том, что в Узбекистане скончался президент Ислам Каримов, впавший в кому, после инсульта, перенесённого в конце августа. Она набрала более 87,5 тысяч просмотров. Эта новость и все другие связанные с нею публикации и видео, как вдова и дочь Ислама Каримова возложили цветы на его могилу (73,8 тыс), что президент будет похоронен в Самарканде (61,5 тыс), кто нёс тобут с его телом, а также почему на похоронах не было старшей дочери (48,8 тыс) стали самыми читаемыми в этом году.

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