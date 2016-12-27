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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии совершил визит в Королевство Бутан

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил с 20 по 23 декабря совершил официальный дружественный визит в Королевство Бутан, сообщает Монцамэ со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

Визит проходил по приглашению главы МИД Бутана Дамчо Доржи. В сообщении говорится, что в ходе визита глава МИД Монголии нанёс визиты вице-спикеру парламента Бутана Чимиддоржи и главе исполнительной власти Цэрэн Тобгаю.

Расширение двусторонних связей и сотрудничества и обмен мнениями по международным и региональным вопросам стали основной темой на переговорах между главами МИД двух стран.

Министр иностранных дел Бутана, в частности отметил успешное сотрудничество двух стран в период после установления дипломатических отношений в 2012 году и выразил признательность правительству Монголии за инициативу создания в столице Международного центра исследования развивающихся стран без выхода к морю и за активную работу, чтобы начать его деятельность. Он сообщил о решении правительства Бутана присоединиться к многостороннему соглашению, о начале деятельности данного центра.

В ходе переговоров главы МИД двух стран затронули вопросы, связанные с развитием взаимодействия между высшими законодательными органами, в области сельского хозяйства и культуры, также обсудили возможности взаимного обмена представителей медийных организаций, традиционной медицины и специалистов животноводства. Стороны договорились организовать совместно выставку и дни кино и выпустили совместное коммюнике, отмечено в сообщении МИДа.

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