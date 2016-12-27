В Казахстане внезапно скончался российский дипломат

В Усть-Каменогорске обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства России. Тело дипломата Романа Скрыльникова нашли в квартире. По предварительной версии, мужчина скончался от инфаркта, передает Tengrinews.kz.

По имеющейся информации, тело сотрудника Генконсульства обнаружил его водитель в арендуемой квартире. Стражи правопорядка не нашли на теле дипломата каких-либо следов насильственной смерти. Наиболее вероятная причина смерти Скрыльникова – инфаркт. Полицейские отрабатывают все возможные версии случившегося.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Усть-Каменогорске наотрез отказались рассказывать о причинах трагического инцидента, заявив, что "воздерживаются от комментариев".

"С большим прискорбием можем подтвердить, что 26 декабря командированный гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скоропостижно скончался в Усть-Каменогорске от инфаркта. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину", - рассказал нашему корреспонденту и.о. пресс-секретаря Посольства Российской Федерации в Казахстане Илья Лябухов.

Между тем, в диппредставительстве не уточнили сути работы Скрыльникова в Генеральном консульстве в Усть-Каменогорске.