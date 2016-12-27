Индия успешно провела испытание межконтинентальной ракеты Агни 5

- Индия успешно провела испытание межконтинентальной ракеты Агни 5 способную нести ядерный заряд, сообщает NDTV.

Как сообщается, испытательный пуск индийской ракеты Агни-5, был осуществлен 26 декабря 2016 с побережья острова Калам штата Одиша, сообщила Организация Оборонных Исследований и Разработок (DRDO).

Межконтинентальная баллистическая ракета класса «земля-земля», последняя в серии индийских ракет "Агни" межконтинентальных ракет средней дальности полета с новой технологией для навигации и руководства, дает Индии стратегическую силу, чтобы удерживать своих врагов, говорят ученые. Агни-5 готова к использованию и скоро войдет в военный арсенал Индии.

Агентство отмечает, что это первое испытание ракеты Агни-5 после того, как Индия стала членом Режима контроля ракетных технологий, 35-нацией по контролю распространения беспилотных систем доставки ядерного оружия.

"Успешное испытание запуска Агни -5 стало для Индии большим поводом для гордости. Это добавит огромную силу нашей стратегической обороне", сказал премьер-министр Нарендра Моди, поздравляя команду ученых с успешным запуском.

Агни-5 имеет дальность более 5000 км и может нести заряд массой около 1000 кг. Твердотопливная ракета была запущена из контейнера запуска ракет, который дает возможность запуска при любых погодных условиях и возможности мобильного запуска с любой местности.

17-метровая ракета Агни-5 весит около 50 тонн и является очень маневренной и современной системой оружия.

Ракета класса «земля-земля» представляет систему самонаведения, которые не просто обнаружить из-за баллистической траектории.

Индия уже имеет в своем арсенале ракетные комплексы Агни 1, 2, 3 и 4 и сверхзвуковые противокорабельные ракеты Брамос.

Первая ракета серии, Агни-I была разработана в рамках Комплексной программы Строительства Управляемых Ракет и была испытана в 1989 году. Дальность применения серии Агни-1 -700 км, Агни 2-2000 км, и Агни-3 и Агни-4 имеют дальность в диапазоне от 2500 км до более 3500 км.

Агни-6, как сообщается, на ранних стадиях строительства, является последней и самой продвинутой версией, со способностью к запуску с подводных лодок, а также с земли, с диапазоном 8000-10000 км.