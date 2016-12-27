Узбекистан экспортирует в Афганистан 100 тыс. тонн пшеницы

- Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана заявило о том, что в следующие три месяца из Узбекистана будет импортировано почти 100 тыс. т пшеницы. Об этом сообщает Зерно Он-Лайн со ссылкой на Tolo news.

Данное зерно будет предназначено для экстренных целей. Индия также обязалась поставить 130 тыс. т пшеницы в Афганистан.

Внутреннее потребление пшеницы в Афганистане составляет почти 6 млн. т в год. 4,5 млн. т обеспечивают местные фермеры, оставшаяся часть импортируется.

В то же время, эксперты по сельскому хозяйству попросили правительство выработать всеобъемлющую стратегию, чтобы страна могла стать самодостаточной по производству пшеницы. «Вместо того чтобы импортировать пшеницу, правительство должно сосредоточиться на увеличении её выращивания; это будет способствовать экономическому развитию страны, а также улучшит жизнь фермеров», сказал Yasamin Farahmand, член Академии наук.