Детям-сиротам вручили подарки от президента Туркменистана (фото)

CA-NEWS (TM) - В преддверии наступающего Нового года во Дворце детей-сирот - «Döwletliler köşgi» - состоялось праздничное мероприятие, на котором его воспитанникам от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены новогодние подарки, сообщает госинформагентство.

Украшением нынешнего предновогоднего торжества в «Döwletliler köşgi» стал большой концерт.

Под песни известных эстрадных солистов дети в карнавальных костюмах водили весёлые хороводы. В настоящий восторг привели детвору номера с участием дрессированных обезьянки и попугая от цирковой группы «Шовхун», отмечает издание.