Детям-сиротам вручили подарки от президента Туркменистана (фото)
- Туркменистан, общество
- 14:44, 27 декабря 2016
- Просмотров: 261
CA-NEWS (TM) - В преддверии наступающего Нового года во Дворце детей-сирот - «Döwletliler köşgi» - состоялось праздничное мероприятие, на котором его воспитанникам от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены новогодние подарки, сообщает госинформагентство.
Украшением нынешнего предновогоднего торжества в «Döwletliler köşgi» стал большой концерт.
Под песни известных эстрадных солистов дети в карнавальных костюмах водили весёлые хороводы. В настоящий восторг привели детвору номера с участием дрессированных обезьянки и попугая от цирковой группы «Шовхун», отмечает издание.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь