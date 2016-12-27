В шести регионах Казахстана наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

CA-NEWS (KZ) - В шести регионах Казахстана отмечается рост заболеваемости ОРВИ, передает сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По информации Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК, по состоянию на 23 декабря 2016 года с начала эпидсезона 2016-2017 года зарегистрировано 203 786 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране отмечается рост заболеваемости на 10,5 процента. В частности, в Южно-Казахстанской области - на 98,4 процента, Северо-Казахстанской области - на 57,5 процента, в Костанайской области - на 59,7 процента, в Атырауской области - на 65,5 процента. В Астане рост составил 72,2 процента, в Алматинской области - 62 процента.

По состоянию на 23 декабря в Астане зарегистрировано 14 803 случая ОРВИ, в Алматы - 32 777 случаев.

Зарегистрировано 489 случаев гриппа. В Жамбылской области - 82, Южно-Казахстанской области - 81, Астане - 36, Алматы – 57, Мангистауской области - 39, Алматинской - 34, Карагандинской – 22, Кызылординской – 73, Актюбинской – 20, Восточно-Казахстанской - 11, Западно-Казахстанской - 11, Атырауской - 5, Павлодарской - 1. В 43,5 процента случаев выявлен грипп типа А (H3N2), 56,5 процента заболели гриппом типа В.

С диагнозом ОРВИ госпитализировано 22 205 человек, в том числе беременных женщин - 4 620, детей до года - 5 571. Летальных случаев от ОРВИ и гриппа среди детей и взрослых не зарегистрировано.