В Узбекистане ужесточили наказание за угон автомобиля
- Узбекистан, общество
- 14:49, 27 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вступили в силу поправки к Уголовному кодексу за наказании в преступлениях, связанных с угоном автомобилей.
Согласно поправкам, на срок до 10 лет теперь могут посадить за угон транспортного средства. Ранее давали за это преступление срок 3-5 лет.
Если, угон был совершен группой лиц по предварительному сговору, то можно будет угодить за решетку на 10-15 лет. Ранее был предусмотрен срок от 5 до 10 лет.
В случае, если угон носит разбойный характер, то наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.
Закон вступил в силу с 27 декабря. Поправки в Уголовный Кодекс накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев. Закон о поправках был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобрен Сенатом 12 октября.
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