РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане ужесточили наказание за угон автомобиля
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вступили в силу поправки к Уголовному кодексу за наказании в преступлениях, связанных с угоном автомобилей.

Согласно поправкам, на срок до 10 лет теперь могут посадить за угон транспортного средства. Ранее давали за это преступление срок 3-5 лет.

Если, угон был совершен группой лиц по предварительному сговору, то можно будет угодить за решетку на 10-15 лет. Ранее был предусмотрен срок от 5 до 10 лет.

В случае, если угон носит разбойный характер, то наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

Закон вступил в силу с 27 декабря. Поправки в Уголовный Кодекс накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев. Закон о поправках был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобрен Сенатом 12 октября.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Щербакова Наталья Анатольевна
директор школы-лицея №17 им. А.С. Пушкина
Тилепбергенова Дальмира Жиргалбаевна
кинорежиссер, поэт, член ревизинной комиссии Союза кинематографистов КР
Мамбетова Назира Исмаиловна
актриса, член правления Союза кинематографистов КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com