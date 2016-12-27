В Узбекистане ужесточили наказание за угон автомобиля

- В Узбекистане вступили в силу поправки к Уголовному кодексу за наказании в преступлениях, связанных с угоном автомобилей.

Согласно поправкам, на срок до 10 лет теперь могут посадить за угон транспортного средства. Ранее давали за это преступление срок 3-5 лет.

Если, угон был совершен группой лиц по предварительному сговору, то можно будет угодить за решетку на 10-15 лет. Ранее был предусмотрен срок от 5 до 10 лет.

В случае, если угон носит разбойный характер, то наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

Закон вступил в силу с 27 декабря. Поправки в Уголовный Кодекс накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев. Закон о поправках был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобрен Сенатом 12 октября.