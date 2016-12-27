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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Китай, Пакистан и Россия обсудят угрозу ИГ в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Кабул Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Китая, Пакистана и России встретятся в Москве во вторник 27 декабря, чтобы обсудить «постепенно растущую угрозу» границам этих стран, связанную с присутствием боевиков «Исламского государства» в Афганистане.

«Это действующий форум для неофициального обсуждения вопросов региональной стабильности и мира, включая ситуацию в Афганистане», – так охарактеризовал встречу пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Нафис Закария в интервью «Голосу Америки».

Пресс-секретарь уточнил, что делегацию Исламабада возглавит министр иностранных дел Пакистана Айзаз Чаудхри. По словам чиновников, в будущих встречах может принять участие Иран.

Китайские, пакистанские и российские официальные лица также сообщают, что они готовы идти на совместные действия из-за попыток ИГ закрепиться в Афганистане.

Пекин, Исламабад и Москва сообщают, что на трехсторонних переговорах будут обсуждаться и возможные пути привлечения талибов к мирному диалогу с афганским правительством. Правительства всех трех стран открыто поддерживают контакты с Талибаном.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Афганистана Шекиб Мостагна выразило недовольство тем, что в ближайшее время в Москве состоится встреча по афганскому вопросу без участия Кабула, сообщает местное издание Khaama Press.

Обеспокоенность афганской стороны вызвало как её отсутствие в числе приглашённых на мероприятие стран, так и то обстоятельство, что ни одна из сторон не обратилась к Кабулу за консультациями в рамках подготовки к встрече.

По его словам, афганское правительство не испытывает оптимизма по поводу исхода встречи.

«Обсуждение Афганистана без консультаций с нашей страной вызывает серьёзные вопросы у афганского народа, - отметил Мостагна. - Мы обеспокоены вопросом о том, каковы основания для проведения встречи, и желаем получить объяснения сторон».

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