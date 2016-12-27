РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками
CA-NEWS (TJ) - В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками. Об этом 27 декабря сообщил начальник управления Пограничной службы Уларбек Зарлыков на совещании в полпредстве, передает Turmush.

По его словам, конфликт между учениками произошел в приграничном селе Кок-Таш Баткенского района. Так, 12 декабря между учениками школ Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, в результате которого несколько таджикских школьников избил ученика кыргызской школы. Спустя некоторое время, 22 декабря школьники кыргызской школы собирались нанести «ответный визит» в таджикскую школу. Благодаря действиям сотрудников Пограничной службы и правоохранительных органов массовую драку между школьниками удалось предотвратить.

У.Зарлыков добавил, что такого рода конфликты продолжают возникать в приграничной местности из-за отсутствия демаркации и делимитации государственной границы.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
benchpress
15:26, 27 декабря 2016
Молодые арийцы ненавидят друг-друга? воспитания
кто есть кто
Щербакова Наталья Анатольевна
директор школы-лицея №17 им. А.С. Пушкина
Тилепбергенова Дальмира Жиргалбаевна
кинорежиссер, поэт, член ревизинной комиссии Союза кинематографистов КР
Мамбетова Назира Исмаиловна
актриса, член правления Союза кинематографистов КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com