В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками
- Таджикистан, происшествия
- 15:20, 27 декабря 2016
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CA-NEWS (TJ) - В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками. Об этом 27 декабря сообщил начальник управления Пограничной службы Уларбек Зарлыков на совещании в полпредстве, передает Turmush.
По его словам, конфликт между учениками произошел в приграничном селе Кок-Таш Баткенского района. Так, 12 декабря между учениками школ Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, в результате которого несколько таджикских школьников избил ученика кыргызской школы. Спустя некоторое время, 22 декабря школьники кыргызской школы собирались нанести «ответный визит» в таджикскую школу. Благодаря действиям сотрудников Пограничной службы и правоохранительных органов массовую драку между школьниками удалось предотвратить.
У.Зарлыков добавил, что такого рода конфликты продолжают возникать в приграничной местности из-за отсутствия демаркации и делимитации государственной границы.
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