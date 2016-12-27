В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками

- В Баткене предотвратили массовую драку между кыргызскими и таджикскими школьниками. Об этом 27 декабря сообщил начальник управления Пограничной службы Уларбек Зарлыков на совещании в полпредстве, передает Turmush.

По его словам, конфликт между учениками произошел в приграничном селе Кок-Таш Баткенского района. Так, 12 декабря между учениками школ Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, в результате которого несколько таджикских школьников избил ученика кыргызской школы. Спустя некоторое время, 22 декабря школьники кыргызской школы собирались нанести «ответный визит» в таджикскую школу. Благодаря действиям сотрудников Пограничной службы и правоохранительных органов массовую драку между школьниками удалось предотвратить.

У.Зарлыков добавил, что такого рода конфликты продолжают возникать в приграничной местности из-за отсутствия демаркации и делимитации государственной границы.