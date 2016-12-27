Сагинтаев попросил министров и акимов "не создавать людям проблем перед Новым годом"

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по празднованию Нового года, передает Tengrinews.kz.

"Самое главное, чтобы на Новый год мы не создали проблемы людям. Все хотят встречать Новый год в тепле. Давайте сделаем нормальные условия для прохождения отопительного сезона именно в праздничные дни. Поэтому поручаю Министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях", - сказал премьер-министр.

Сагинтаев напомнил, что акимы регионов несут персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона.

"Министерству внутренних дел с сегодняшнего дня перейти на усиленный вариант несения службы. Также необходимо мониторить предполагаемые места проведения новогодних мероприятий, в том числе в части пожарной безопасности и общественного порядка. Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с МВД с учетом сложных погодных условий своевременно принимать упреждающие меры по безопасности движения автотранспорта на дорогах. Во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные, организована четкая и эффективная работа всех служб в случае необходимости. Контроль за Аскаром Узакпаевичем (Маминым - прим. автора)", - поручил Сагинтаев.

Премьер-министр добавил, что год завершается неплохо, все те задачи, которые были поставлены Главой государства перед правительством, полностью выполнены.

Сагинтаев поздравил всех с наступающим Новым годом и поблагодарил за совместную работу.