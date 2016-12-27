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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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У Таможенного кодекса ЕАЭС нет альтернативы, несмотря на замечания Киргизии, - пресс-секретарь Путина
CA-NEWS (KG) - У Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет альтернативы, он вступит в силу, заявил заместитель Руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Ведомости».

Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, остался 1 вопрос, - председатель коллегии ЕЭК Т.Саркисян

Песков подтвердил наличие «некоторых замечаний» со стороны Киргизии – в основном это связано с областью фитосанитарных норм.

«По Киргизии ситуация будет дорабатываться, – добавил Песков. – Это абсолютно нормальная ситуация, кодекс жизнеспособен, никаких альтернатив ему нет, и рано или поздно он вступит в силу».

Кодекс согласовывали на уровне коллегии, этот документ – «тот стакан, который, скорее, полон, чем полупустой», сказал Песков, отметив, что подразумевается, что Киргизия и Белоруссия его подпишут.

Накануне Кыргызстан не подписал заявление по развитию торговли в ЕАЭС. Под этими документами стоят только подписи президентов России, Казахстана и Армении. Кроме того, документ не подписан и Белоруссией: Александр Лукашенко в Санкт-Петербург не приехал.

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