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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия попросила у России кредит на $1,6 млрд, не указав цели займа

CA-NEWS (MNG) - Монголия обратилась к России за льготным кредитом на сумму 100 млрд. рублей (более $1,64 млрд.), однако не указала цели займа. Об этом говорится в протоколе 20-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Монгольская сторона обратилась с просьбой о рассмореть вопрос о выделении льготного кредита на сумму 100 млрд. рублей (более $1,64 млрд.). В отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметров российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров», – отмечается в протоколе.

Монголия также попросила российский госбанк ВТБ предоставить кредит на $200 млн. Целью займа указаны долгосрочные закупки российских нефтепродуктов.

Как сообщает Republic, в феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание 97,8% задолженности Монголии перед РФ. В результате Улан-Батору был прощен долг примерно на $172 млн.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва ведет переговоры с Улан-Батором о выдаче нового рублевого кредита. Размер возможного займа не уточнялся, однако до этого источники агентства FlashSiberia утверждали, что речь может идти об $1 млрд на льготных условиях.

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