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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Синьцзяне произошла вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа

CA-NEWS (CA) - В городе Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошла вспышка высокопатогенного вируса «птичьего гриппа», сообщает в понедельник, 26 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства КНР.

17 декабря ветеринарные ведомства города Инин в ходе проверки выявили у куриц на некоторых птицефермах симптомы птичьего гриппа, заражено 16 тыс. куриц, погибли более 10,7 тыс.

Государственная референтная лаборатория по исследованию птичьего гриппа сообщила, что причиной падежа птицы стало заражение высокопатогенным вирусом H5N6.

В настоящее время произведен убой более 55,9 тыс. птиц, очаг эпидемии изолирован.

Справка: H5N1 - подтип вируса гриппа A. Может вызвать заболевание как у людей, так и у многих других видов животных. С 2007 года заболевание, вызываемое одним из штаммов подтипа, приспособленным к птицам, стало широко известно под названием «птичий грипп».

HPAI A(H5N1) - птичье заболевание. Существуют некоторые данные о частных случаях передачи HPAI A(H5N1) от человека человеку. Наибольший фактор риска заражения - контакт с заражёнными птицами, но передача вируса от птиц человеку малоэффективна.

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