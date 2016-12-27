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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прибыла делегация во главе с вице-премьером Узбекистана Рустамом Азимовым

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе сегодня прибыла правительственная  делегация Узбекистана во главе с вице-премьером соседней страны Рустамом Азимовым.

Как сообщил «Авеста» источник  в правительстве РТ, в состав узбекской делегации вошли заместители министров иностранных дел, внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, сельского и водного хозяйства, зампред Государственного таможенного комитета другие.

По данным источника, сегодня  состоится очередное заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии. Сопредседателями комиссии двух стран являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид.

В повестке дня заседания включены  вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции, создания СП по производству востребованной на рынках двух стран продукции, сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, взаимодействия таможенных служб двух стран, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и другие.

Стороны также могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима, который был введен в сентябре 2000 года.

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