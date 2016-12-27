Новогодние часы на набережной Астаны могут попасть в Книгу Гиннесса

CA-NEWS (KZ) - Новогодние часы на набережной Астаны могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации.

По данным ведомства, диаметр циферблата составляет 17 метров. Часы оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток. Особенность конструкции заключается в том, что она расположена на реке.

"Часы оснащены точным механизмом, и в новогоднюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь. Территория вокруг часов является прекрасным и красивым местом для активного зимнего отдыха. Для гостей и жителей столицы здесь установлены ледяные горки и большой каток площадью 8 000 квадратных метров", - отметили в Управлении культуры Астаны.

Также в ведомстве добавили, что новогодние часы, установленные на реке Есиль, могут стать самыми большими в своем роде по всему миру. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США), имеют диаметр 15,24 метра.

Напомним, данная конструкция на реке Есиль была установлена еще ко Дню города. В течение нескольких месяцев с помощью уникального фонтана-солнца жители и гости столицы могли наблюдать за световым шоу.