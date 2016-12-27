Китай отправит первый космический зонд на Марс в 2020 году

CA-NEWS (CA) - Китай планирует запустить к 2020 году первый космический аппарат для зондирования Марса. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Белую книгу о развитии китайской космонавтики, обнародованной во вторник пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Согласно документу, Китай проведет зондирование Марса и освоит ключевые технологии в этой сфере. Запуск первого космического аппарата для зондирования Марса запланирован на 2020 год.

Кроме того, Китай намерен реализовать проекты по взятию проб грунта с поверхности Марса, зондированию астероидов и системы Юпитера.