В Таджикистане исследовано свыше 600 месторождений полезных ископаемых

- Вопросы исполнения государственного бюджета Таджикистана по финансированию «Государственной программы развития геологии РТ на 2012-2020 годы» рассмотрены сегодня на парламентских слушаниях в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента). Об этом «Авеста» сообщил начальник пресс-службы нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов.

Выступая перед участниками, председатель парламентского комитета по энергетике, промышленности, строительства и коммуникации Садриддин Шарипов отметил, что согласно имеющимся данным в настоящее время в недрах Таджикистана открыто и исследовано более 600 месторождений и 800 видов полезных ископаемых, которые частично готовы для промышленного использования.

По словам Садриддина Ширипова, эти месторождения содержат 50 видов минералов, в том числе, уголь, свинец, руду, висмут, ртуть и другое.

«Одной из главных целей указанной программы — стабильное функционирование предприятий и уменьшение зависимости от импорта сырья. Одним из основных компонентов для производства глинозёма для Таджикской алюминиевой компании Талко является боксит, мировые запасы, которого уменьшаются», — отметил С.Шарипов.

По его словам, импорт боксита для Таджикистана становится более сложным. Исходя из этого, изучение, открытие и разработка алюминиесодержащих месторождений в Таджикистане является требованием времени», — отметил он.

На встрече было отмечено, что работы по исследованию и поиску сырья алюминиесодержащих месторождений проводились в трех отдельных местах Бодомдара, Зонг и Курговат (Дарвазский район) на западном Памире. Перспективным из них считается месторождение Курговат.