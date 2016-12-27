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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане исследовано свыше 600 месторождений полезных ископаемых
CA-NEWS (TJ) - Вопросы исполнения государственного бюджета Таджикистана по финансированию «Государственной программы развития геологии РТ на 2012-2020 годы» рассмотрены сегодня на парламентских слушаниях в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента). Об этом «Авеста» сообщил начальник пресс-службы   нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов.

Выступая перед участниками, председатель  парламентского комитета по энергетике, промышленности, строительства и коммуникации Садриддин Шарипов отметил, что согласно имеющимся данным в настоящее время в недрах  Таджикистана открыто и исследовано  более 600 месторождений и 800 видов полезных ископаемых, которые частично  готовы для промышленного использования.

По словам Садриддина Ширипова, эти месторождения содержат  50 видов минералов, в том числе, уголь, свинец, руду, висмут, ртуть и другое.

«Одной из главных целей указанной программы — стабильное функционирование предприятий и уменьшение зависимости от импорта сырья.  Одним из основных компонентов для производства глинозёма для Таджикской алюминиевой компании Талко является  боксит, мировые запасы, которого уменьшаются», — отметил С.Шарипов.

По его словам, импорт  боксита для Таджикистана становится более сложным. Исходя из этого, изучение, открытие и разработка алюминиесодержащих месторождений   в Таджикистане  является требованием времени», — отметил он.

На встрече было отмечено, что работы по исследованию и поиску сырья   алюминиесодержащих месторождений проводились  в трех отдельных местах Бодомдара, Зонг и Курговат (Дарвазский район) на западном Памире.  Перспективным из них считается месторождение Курговат.

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