В Таджикистане исследовано свыше 600 месторождений полезных ископаемых

- Таджикистан, экономика
- 17:30, 27 декабря 2016
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Выступая перед участниками, председатель парламентского комитета по энергетике, промышленности, строительства и коммуникации Садриддин Шарипов отметил, что согласно имеющимся данным в настоящее время в недрах Таджикистана открыто и исследовано более 600 месторождений и 800 видов полезных ископаемых, которые частично готовы для промышленного использования.
По словам Садриддина Ширипова, эти месторождения содержат 50 видов минералов, в том числе, уголь, свинец, руду, висмут, ртуть и другое.
«Одной из главных целей указанной программы — стабильное функционирование предприятий и уменьшение зависимости от импорта сырья. Одним из основных компонентов для производства глинозёма для Таджикской алюминиевой компании Талко является боксит, мировые запасы, которого уменьшаются», — отметил С.Шарипов.
По его словам, импорт боксита для Таджикистана становится более сложным. Исходя из этого, изучение, открытие и разработка алюминиесодержащих месторождений в Таджикистане является требованием времени», — отметил он.
На встрече было отмечено, что работы по исследованию и поиску сырья алюминиесодержащих месторождений проводились в трех отдельных местах Бодомдара, Зонг и Курговат (Дарвазский район) на западном Памире. Перспективным из них считается месторождение Курговат.