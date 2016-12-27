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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Казахстана получил три года за посты в Facebook с критикой Путина
CA-NEWS (KZ) -

В казахстанском Актобе суд приговорил 46-летнего предпринимателя Саната Досова к трем годам колонии за посты в фейсбуке, сообщают казахстанские сми.

Досов на своей странице регулярно публиковал критические высказывания о личности Путина и его политическом курсе. В частности, он заявлял, что Путин «разваливает страну» и призывал жителей РФ «остановить фашизм на своей земле».

Дело против Досова рассматривалось по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение розни с использованием телекоммуникационных сетей. Максимальное наказание, которое грозило предпринимателю, составляло 7 лет колонии.

В ходе процесса Досов признал свою вину и просил о снисхождении из-за наличия у него шестерых детей. Адвокаты предпринимателя уже объявили о намерении обжаловать приговор.

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Комментарии (1)
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eldiard
17:54, 27 декабря 2016
нашел себе приключения на свою 5-ую точку, ему это надо было еще и 6-ю детьми ((
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