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  27 декабря 2016
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Стать донором органов в Китае теперь можно с помощью платежной системы Alipay

CA-NEWS (CA) - Функция добровольного донорства органов вчера была добавлена на страницу «Медицинские услуги» Alipay Китайским фондом развития по вопросам трансплантации при государственном комитете по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, пишет во вторник, 27 декабря газета «Жэньминь жибао».

Пользователи Alipay, зарегистрированные под реальными именами, могут завершить процедуру оформления лишь за 10 секунд.

Как стало известно, в течение 12 часов с момента выпуска данной функции, количество зарегистрированных доноров уже превысило 3 тысячи человек. А до этого, за прошедшие два года по всей стране данный показатель составил лишь 20 тысяч.

Система Alipay имеет 450 миллионов пользователей. А для желающих стать донорами нужно лишь найти страницу «Медицинские услуги» в приложении и зарегистрироваться в разделе «Регистрация на донорство органов».

Как показывают результаты «Исследования по вопросам донорства органов», проведенного Китайским фондом развития по вопросам трансплантации совместно с другими организациями, 83% опрошенных заявили о своей готовности стать донором. Однако, общее количество зарегистрированных доноров по всей стране оказывается менее 80 тысяч. 56% респондентов не хотят регистрироваться из-за слишком сложной процедуры или вообще не знали, где можно зарегистрироваться, отмечает издание.

Alipay — одна из крупнейших платёжных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Кроме использования внутри группы для оплаты предлагаемых Alibaba Group продуктов, данную платёжную систему также используют более 460 тысяч других компаний. Alipay сотрудничает с 65 финансовыми организациями, среди них — платежные системы Visa и MasterCard, почтовый сервис China Post, оператор сотовой связи China Unicom.

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