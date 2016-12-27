РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан и США увеличили срок действия виз до 10 лет

CA-NEWS (KZ) - В два раза увеличен срок действия виз между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по наиболее важным категориям, сообщил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, сообщают казахстанские сми.

«Мы договорились о безвизовых поездках для японских граждан в Казахстан и казахстанцев в Японию. Под конец года мы договорились с США об увеличении срока выдачи виз до десяти лет. Был срок — пять лет. Сейчас визы казахстанские, американские по наиболее важным категориям, в частности туристические и дипломатические, будут выдаваться на такой большой срок. Конечно же, это представляет огромное удобство для граждан обеих стран», — сообщил Ерлан Идрисов на брифинге в службе центральных коммуникаций в Астане.

На сегодня, по словам министра, без оформления виз Казахстан могут посетить граждане 19 стран, а с 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены ОЭСР, а также ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда.

«На прошлой неделе мы представили дипломатическому корпусу и СМИ новые правила оформления приглашений и выдачи виз РК для иностранных граждан, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. Хотелось бы подчеркнуть, что предпринятые шаги по либерализации визового режима ведутся с учетом национальных интересов нашей страны и принципа взаимности. Помимо вышеназванных государств, граждане 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений», — добавил министр.

Глава МИД РК также подчеркнул, что ведомство продолжает переговоры о подписании подобных соглашений с рядом других государств. В качестве приоритетного значения в этом направлении для Казахстана имеют текущие переговоры с ЕС по облегчению визового режима.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Мамбетова Назира Исмаиловна
актриса, член правления Союза кинематографистов КР
Щербакова Наталья Анатольевна
директор школы-лицея №17 им. А.С. Пушкина
Тилепбергенова Дальмира Жиргалбаевна
кинорежиссер, поэт, член ревизинной комиссии Союза кинематографистов КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com