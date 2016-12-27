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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе раскритиковал людей, появляющихся в городе в домашней одежде
CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев выразил негодование недостойным поведением некоторых жителей столицы, которые нарушают общественный порядок, появляются в местах массового скопления населения в домашней одежде.

Мэр поручил правоохранительным органам навести порядок в данном направлении, сообщил «АП» источник в столичной администрации.

Кроме того/ мэр столицы на состоявшемся 26 декабря расширенном рабочем совещании поручил соответствующим службам города принять действенные меры, составить планы, программы по вопросу реализации послания президента Таджикистана парламенту республики 22 декабря.

Глава города также обратил внимание на пополнение доходной части бюджета Душанбе, достойную встречу Нового года, соблюдение правил санитарии и бережного использования электроэнергии.

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